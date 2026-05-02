1,6 millones de argentinos y argentinas trabajan en más de un empleo

viernes, 1 de mayo de 2026

Un nuevo informe revela que el 12,2% de las personas ocupadas en Argentina combina más de un empleo, con una fuerte concentración en el Gran Buenos Aires. El 56.6% de las personas pluriempleadas son mujeres.

En el marco de su línea de investigación económica, la Fundación Encuentro advierte en su nuevo informe que el pluriempleo alcanzó en el cuarto trimestre de 2025 uno de los valores más altos de toda la serie estadística.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, 1,6 millones de trabajadores y trabajadoras —el 12,2% de la población ocupada— combinan más de un empleo, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido que pasó del 8,8% en 2016 al nivel actual, con una aceleración marcada desde 2022 y un máximo histórico en 2024.

El informe advierte que este crecimiento no refleja una mejora en la inserción laboral sino, al contrario, la erosión del poder adquisitivo: la multiplicación de empleos aparece como una respuesta cada vez más extendida frente a un mercado de trabajo que no garantiza ingresos suficientes con una sola ocupación.

El fenómeno afecta de manera desigual a hombres y mujeres. Las mujeres representan el 56,6% del total de pluriempleados y exhiben una tasa del 15,5%, frente al 9,5% de los varones.

Esta brecha se explica, en parte, por su concentración en el trabajo en casas particulares —la ocupación más frecuente entre pluriempleados, altamente feminizada e informal— y por la necesidad de compatibilizar ingresos insuficientes con responsabilidades de cuidado.

El análisis también muestra que el 63% de las personas pluriempleadas son jefes o jefas de hogar, lo que indica que en la mayoría de los casos no se trata de ingresos complementarios sino de estrategias centrales de sostenimiento familiar.

A su vez, uno de cada tres pluriempleados no realiza aportes jubilatorios, lo que evidencia que la acumulación de empleos no resuelve las brechas de protección social sino que, en muchos casos, las profundiza.

El pluriempleo no se limita a los sectores más vulnerables: si bien opera como estrategia de subsistencia en los deciles de menores ingresos, también atraviesa a profesionales de la salud, la educación y otras ocupaciones calificadas, donde la multiplicación de empleos responde a la intensificación de las demandas laborales y a una posible estrategia para ampliar los ingresos.