A casi 21 meses de la desaparición de Loan Peña, el caso sigue sin respuestas y el juicio aún no tiene fecha

La causa cuenta con 17 acusados y la Justicia analiza una nueva fecha para el inicio del debate. La familia del niño pide que el proceso comience lo antes posible mientras persisten interrogantes sobre lo ocurrido.

domingo, 8 de marzo de 2026

A casi 21 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, el caso continúa sin respuestas claras sobre qué ocurrió con el niño y el juicio oral aún no tiene una fecha definitiva de inicio.

La Agencia Noticias Argentinas viajó a la localidad correntina de Nueve de Julio para dialogar con familiares, autoridades judiciales y dirigentes políticos involucrados en una investigación que mantiene en vilo al país desde el 13 de junio de 2024, cuando el menor fue visto por última vez.

En la causa hay actualmente 17 acusados. Siete de ellos forman parte de la investigación principal y están procesados por el delito de sustracción y ocultamiento del menor. Los otros diez integran una pesquisa paralela y enfrentan cargos vinculados a privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio y otros delitos.

Entre los principales imputados se encuentran Laudelina Peña, el ex comisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. Todos, excepto Maciel, participaron del almuerzo familiar realizado el día de la desaparición en la casa de la abuela del niño.

El segundo grupo de acusados incluye a Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio, sin fecha definida

Durante una audiencia preliminar, el tribunal había establecido que el juicio comenzaría el 7 de octubre. Sin embargo, la fiscalía, la querella y algunas defensas rechazaron ese calendario por considerarlo demasiado lejano.

Ante los cuestionamientos, los jueces aceptaron revisar la agenda para definir una nueva fecha.

La familia de Loan expresó su preocupación por la demora. En diálogo con Noticias Argentinas, los padres del niño, María Noguera y José Peña, señalaron que esperan que el debate oral se realice lo antes posible.

“Si el juicio empieza en octubre, son ocho meses más sin saber qué pasó. Nosotros creemos que en el juicio es donde van a hablar”, expresó la madre del menor.

La querella incluso solicitó que el proceso comenzara el 8 de mayo, día del cumpleaños de Loan, pero el pedido fue rechazado por el tribunal al considerarlo “impertinente”.

Por su parte, el fiscal general del caso, Carlos Schaefer, reconoció que todavía no se pudo establecer con certeza qué ocurrió con el niño ni cuáles fueron los motivos del presunto secuestro.

Las posturas de las defensas

Algunos abogados defensores cuestionaron el desarrollo de la investigación. Ernesto “Tito” González, representante legal de Carlos Pérez y Victoria Caillava, sostuvo que desde el inicio de la causa se buscó “extenderla y presentarla como compleja”, además de señalar supuestas falencias en las acusaciones.

En tanto, Richard Vallejos, abogado del ex comisario Walter Maciel, aseguró que su defendido es inocente y afirmó que los principales responsables serían Laudelina Peña, Caillava y Pérez.

Política y polémica en Corrientes

La causa también generó tensiones en el ámbito político provincial. El ex gobernador de Corrientes y actual senador provincial por la Unión Cívica Radical, Gustavo Valdés, afirmó en diálogo con Noticias Argentinas que su gestión no tuvo intervención directa en la investigación.

Valdés explicó que el Gobierno provincial intentó constituirse como querellante en el expediente, pero el pedido fue rechazado por la Justicia federal, que consideró que podría interferir en la investigación ante sospechas de encubrimiento por parte de funcionarios locales.

En paralelo, el caso derivó en enfrentamientos políticos. El dirigente del Partido Justicialista Martín “Tincho” Ascúa fue denunciado por Valdés por injurias luego de reclamar respuestas sobre la desaparición del niño. Ese proceso judicial se desarrollaría en abril.

También se conoció el caso del periodista y activista Miguel Nicolini, quien fue desvinculado de su cargo como asesor legislativo luego de exigir explicaciones públicas sobre la investigación.

Cuestionamientos al sistema de protección de la niñez

El caso también puso bajo la lupa el sistema de protección de la niñez en la provincia. Corrientes se adhirió en 2007 a la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla la figura de un defensor especializado, pero ese cargo aún no fue designado.

Además, una ley provincial aprobada en 2010 que establecía la creación de un registro de menores desaparecidos nunca fue reglamentada, por lo que actualmente no existe un padrón oficial que permita conocer cuántos niños faltan de sus hogares en la provincia.

A esto se suma el incumplimiento del protocolo policial de actuación ante la desaparición de menores, establecido por otra norma provincial, lo que generó nuevas críticas sobre el funcionamiento de los mecanismos de prevención y búsqueda.

Mientras tanto, en la casa de la familia Peña en Nueve de Julio permanece un pequeño santuario dedicado a Loan. Allí, sus padres continúan esperando respuestas que, casi dos años después, todavía no llegan.