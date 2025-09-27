Acuchillaron a un hombre en la calle: hay un detenido y un prófugo

viernes, 26 de septiembre de 2025

Un grave hecho de sangre ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de ayer en la zona sudoeste de la ciudad.

Por causas que no fueron informadas de forma oficial por el fiscal subrogante a cargo de la investigación Hugo Costilla, Gabriel Eduardo Herrera, de 31 años fue apuñalado sobre calle Santa Cruz al 1600.

Los autores habrían sido dos personas, una de ellas de apellido Correa, quien fue arrestado en averiguación del hecho y la otra de apellido Galván, que hasta el cierre de esta nota permanecía prófugo.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario informaron que Herrera fue atacado con armas blancas en los muslos, rostro y espalda, lesiones que demandaron en que sea trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció varias horas internado. Afortunadamente las heridas no afectaron ningún órgano vital, por lo que en principio su vida no corría riesgo; por lo que recibió el alta médica pasado el mediodía.

La misma fuente agregó que un vecino de la zona fue quien llamó a la policía al ver herido a Herrera, quien además intentaba alejarse del lugar hasta la calle Chubut y Teodulfo Barrionuevo, donde finalmente se desplomó.

Con los datos aportados por los testigos y el herido, antes de ser llevado al hospital los efectivos arrestaron en averiguación del hecho a un joven de apellido Correa. En tanto que el otro sindicado, que sería de apellido Galván, logró evadirlos.