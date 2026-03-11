Acuerdo con Vialidad Provincial: actualizarán salarios según la inflación

El entendimiento establece una actualización bimestral de los ingresos de los trabajadores viales tomando como referencia el IPC del INDEC.

martes, 10 de marzo de 2026

El Gobierno de Catamarca alcanzó un acuerdo con el Sindicato de Vialidad para actualizar las condiciones laborales del personal del sector y establecer un esquema de recomposición salarial.

El entendimiento fija un mecanismo de actualización bimestral de los ingresos, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con el objetivo de que los salarios acompañen la inflación durante el año.

Además, como parte del acuerdo se estableció modificar la base de cálculo del adicional por mayor horario a partir de abril de 2026, y también incrementar el porcentaje de cálculo del adicional por antigüedad.

Del encuentro participaron el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y el secretario general del Sindicato de Vialidad Catamarca, Rolando Rivera.

Desde el Ejecutivo señalaron que el acuerdo forma parte de la política de diálogo con los trabajadores, a través de la cual ya se concretaron acuerdos con diferentes organizaciones como ATE, UPCN, ATSA, entre otros.

Asimismo, destacaron el rol de los trabajadores viales de Catamarca, quienes en los últimos meses han llevado adelante una tarea sumamente importante en el mantenimiento y cuidado de las rutas de nuestra provincia.

Así será la actualización bimestral de los trabajadores viales:

-Marzo/26 se actualizará con el producto de los índices IPC correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026.

-Mayo/26 se actualizará con el producto de los índices IPC correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026.

-Julio/26 se actualizará con el producto de los índices IPC correspondientes a los meses de mayo y junio de 2026.