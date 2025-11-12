Acusado de abusar de la prima guardó silencio

miércoles, 12 de noviembre de 2025

Tal como estaba previsto, se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputado al joven de 24 años, detenido desde el domingo en la zona alta de la Capital.

El sujeto fue trasladado por personal de la división traslado de la policía desde su lugar de detención al edificio de la fiscalía general. Acompañado por su abogado defensor el Dr. Orlando, el detenido escuchó al fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien le leyó el hecho y lo acusó del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Acto seguido, el joven optó por guardar silencio y finalizo así el acto procesal, siendo este nuevamente trasladado a su lugar de detención.

Voceros judiciales indicaron que el fiscal Córdoba Andreatta solicitó la planilla de antecedentes del ahora imputado para determinar la solicitud de la audiencia de control de detención.

El hecho por el cual el joven llegó ante el fiscal ocurrió el domingo y fue denunciado por el padre de la víctima, de 18 años, y tío del acusado. Según la investigación el detenido abusó de la mujer cuando ambos se encontraban en la casa de éste, en las inmediaciones de la avenida Ocampo.