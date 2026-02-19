Adorni calificó de “extorsivo” el paro de la CGT y aseguró que “por algo la gente los odia”

El funcionario criticó la medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral y cuestionó la adhesión al paro, señalando que afecta a quienes quieren trabajar y genera pérdidas millonarias para el país.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro general que lleva adelante hoy la CGT como “extorsivo” y afirmó que “por algo la gente los odia”, en referencia a los sindicalistas. Según el funcionario, el objetivo de la medida de fuerza es “hacerle daño a la Argentina”.

“No hay nada más extorsivo y contrario a la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, señaló Adorni, calificando el paro de “perverso” porque impide que quienes quieren trabajar puedan hacerlo. Añadió que los sindicalistas tienen un 80% de imagen negativa porque “lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”.

El jefe del Gabinete sostuvo que es “extraño” que otros gobiernos no hayan enfrentado situaciones similares, recordando que durante la administración de Alberto Fernández hubo una inflación del 200% y casi un 60% de pobres sin que se realizaran paros de esta magnitud.

Adorni cuestionó las motivaciones de los gremios y alertó sobre el impacto de la medida en los trabajadores informales: “El problema es cómo le explican al que vive de la diaria, a un vendedor ambulante que hoy no lo dejan llegar a su esquina de trabajo y que no va a tener nada para poner arriba de la mesa”.

Según estimaciones, el paro podría generar una pérdida de 600 millones de dólares para el país, algo que para Adorni demuestra que la medida “no es la forma de sacar la Argentina adelante”.