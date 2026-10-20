Agustín Tapia y Arturo Coello conquistaron en Milán su cuarto título consecutivo de Premier Padel

La pareja número uno del mundo remontó un set en contra y se impuso en la final ante Leandro Augsburger y Juan Lebrón por 4-6, 6-3 y 6-2. Se trata del duodécimo trofeo de la temporada para la dupla que integra el catamarqueño.

18/10/2026

No se detiene la marcha triunfal de la mejor dupla del planeta. El catamarqueño Agustín Tapia y el español Arturo Coello conquistaron este domingo el certamen Premier Padel P1 de Milán, alcanzando su cuarto título de manera consecutiva y el 12° trofeo de la presente temporada.

En un duelo decisivo de alto nivel técnico y físico, los líderes del ranking mundial debieron sobreponerse a un arranque adverso para terminar venciendo a la pareja número tres del escalafón, integrada por el argentino Leandro Augsburger y el español Juan Lebrón, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2.

Puntos clave de la consagración:

Remontada de campeones: Tras ceder el primer parcial por 4-6, Tapia y Coello —quien se erigió como la gran figura de la cancha— ajustaron su esquema táctico para dominar con claridad los dos sets siguientes.

Racha formidable: La victoria en tierras italianas consolida una seguidilla de cuatro torneos al hilo ganados por la dupla hispano-argentina en el circuito internacional.

Presencia catamarqueña en lo más alto: Con esta nueva corona, Agustín Tapia continúa agigantando su registro histórico en el pádel profesional y ratifica su condición de máximo referente del deporte catamarqueño en el mundo.