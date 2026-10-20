General

Agustín Tapia y Arturo Coello conquistaron en Milán su cuarto título consecutivo de Premier Padel

18 octubre, 2026

La pareja número uno del mundo remontó un set en contra y se impuso en la final ante Leandro Augsburger y Juan Lebrón por 4-6, 6-3 y 6-2. Se trata del duodécimo trofeo de la temporada para la dupla que integra el catamarqueño.

18/10/2026

No se detiene la marcha triunfal de la mejor dupla del planeta. El catamarqueño Agustín Tapia y el español Arturo Coello conquistaron este domingo el certamen Premier Padel P1 de Milán, alcanzando su cuarto título de manera consecutiva y el 12° trofeo de la presente temporada.

En un duelo decisivo de alto nivel técnico y físico, los líderes del ranking mundial debieron sobreponerse a un arranque adverso para terminar venciendo a la pareja número tres del escalafón, integrada por el argentino Leandro Augsburger y el español Juan Lebrón, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2.

Puntos clave de la consagración:

Remontada de campeones: Tras ceder el primer parcial por 4-6, Tapia y Coello —quien se erigió como la gran figura de la cancha— ajustaron su esquema táctico para dominar con claridad los dos sets siguientes.

Racha formidable: La victoria en tierras italianas consolida una seguidilla de cuatro torneos al hilo ganados por la dupla hispano-argentina en el circuito internacional.

Presencia catamarqueña en lo más alto: Con esta nueva corona, Agustín Tapia continúa agigantando su registro histórico en el pádel profesional y ratifica su condición de máximo referente del deporte catamarqueño en el mundo.

Entrada relacionada

Milei viajará a España para respaldar a la ultraderecha y apuntar contra Pedro Sánchez

Un sacerdote murió aplastado por una cruz de madera mientras celebraba Misa en Guayaquil

Un sacerdote murió aplastado por una cruz de madera mientras celebraba Misa en Guayaquil