Alerta amarilla para el domingo: se esperan tormentas intensas en la región

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo inestable con lluvias abundantes y ráfagas de viento para la jornada de mañana.

sábado, 14 de febrero de 2026

El pronóstico para este domingo 15 de febrero se presenta complejo para los residentes de Catamarca. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo, señalando que las condiciones climáticas desmejorarán significativamente durante la jornada dominical. Se espera que las tormentas se intensifiquen hacia la tarde y noche, con una alta probabilidad de fenómenos eléctricos y precipitaciones que podrían complicar el normal desarrollo de las actividades recreativas y los viajes de regreso tras el fin de semana.

Las áreas afectadas deben estar atentas a la posible caída de granizo y a vientos que podrían dificultar la visibilidad en rutas provinciales. Los organismos de seguridad sugieren a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar techados precarios o zonas con riesgo de desprendimiento de ramas. La inestabilidad se mantendría hasta las primeras horas del lunes, cuando el frente de tormenta comience a desplazarse hacia el norte.

Zonas afectadas

Ambato – Ancasti – Capayán – Capital – El Alto – Fray Mamerto Esquiú – La Paz – Paclín – Santa Rosa – Valle Viejo – Zona serrana de Pomán