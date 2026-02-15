Alerta amarilla por tormentas en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo durante este domingo. Las alertas se extienden en distintos horarios según la región.

domingo, 15 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige para este domingo 15 de febrero en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy.

Según el organismo oficial, las áreas afectadas serán alcanzadas por tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ocasional granizo.

En Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

En tanto, para La Rioja, Catamarca y Jujuy las ráfagas podrían llegar hasta los 80 km/h, con lluvias acumuladas estimadas entre 30 y 60 milímetros.

Las alertas se distribuyen a lo largo de la jornada de la siguiente manera:

Por la mañana: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Por la tarde: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Jujuy.

Por la noche: Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy.

El SMN recomienda consultar el apartado oficial de alertas meteorológicas para conocer el detalle actualizado por localidad, con horarios específicos y nivel de advertencia vigente en cada zona.

Ante la posibilidad de fenómenos intensos, el organismo sugiere:

Evitar salir si no es necesario.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

La advertencia rige durante toda la jornada y podría actualizarse en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.