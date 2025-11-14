Alerta hídrica en Catamarca por la sequía extrema del Dique Las Pirquitas

Uno de los principales embalses de la provincia se encuentra por debajo del nivel crítico debido a la falta de lluvias en la montaña, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable y riego.

jueves, 13 de noviembre de 2025

Una imagen que llegó a la redacción de El Esquiú muestra la crítica situación que atraviesa el Dique Las Pirquitas, uno de los principales reservorios de agua de Catamarca, que se encuentra «casi seco» debido a la severa sequía que afecta a la provincia. La impactante fotografía revela la retracción del espejo de agua y la exposición de vastas extensiones de suelo normalmente cubiertas.

Nivel por debajo de la cota crítica

La falta de precipitaciones significativas en las zonas de alta montaña sería la causa principal que impide la recuperación de los cauces hídricos que alimentan el embalse. El Dique Las Pirquitas, que tiene una cota máxima de 15 metros, se encuentra actualmente por debajo del nivel crítico.

Esta situación es de máxima preocupación, ya que el embalse es vital para el abastecimiento de una amplia zona. De allí se suministra el agua al acueducto que provee a:

Fray Mamerto Esquiú

Valle Viejo

Las Colonias

Parte de la Capital

La dramática baja del nivel del agua pone en serio riesgo tanto el suministro para riego en las actividades productivas de la zona como el consumo de miles de habitantes.

La situación que atraviesa Las Pirquitas muestra la gravedad de la sequía que atraviesa la provincia, un fenómeno que, según especialistas, está agravado por la combinación de altas temperaturas, baja humedad y la ausencia de precipitaciones.