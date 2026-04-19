Alerta por tormentas en gran parte del país: rige aviso amarillo y naranja en 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo; también hay alertas por nevadas.

domingo, 19 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas que afecta este domingo a amplias zonas del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires y otras 12 jurisdicciones.

Las provincias alcanzadas por el fenómeno son Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Salta y Formosa. Además, se mantiene una alerta amarilla por lluvias en Neuquén y por nevadas en sectores de Mendoza.

Según el organismo, las áreas bajo alerta amarilla serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

En tanto, el este de Santiago del Estero y el sureste de Chaco se encuentran bajo alerta naranja, donde se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones acumuladas entre 60 y 100 milímetros, además de intensas ráfagas, granizo y alta actividad eléctrica.

Por otra parte, la zona cordillerana de Neuquén presenta lluvias, algunas localmente intensas, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros, sin descartar precipitaciones mixtas de lluvia y nieve en sectores elevados.

En Mendoza, en tanto, rige una alerta amarilla por nevadas persistentes, con acumulaciones de entre 15 y 40 centímetros, que podrían ser superadas en áreas puntuales. En zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o una combinación de agua y nieve.

El SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Entre las principales medidas de precaución, se destacan evitar salir durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse, no circular por zonas inundadas y contar con un kit de emergencia con elementos básicos.