Alerta por tormentas y granizo en todo el norte del país: qué dice el SMN sobre Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el norte del país. En Catamarca, el aviso rige para varias localidades del oeste provincial, donde se prevén tormentas fuertes con ráfagas.

viernes, 13 de febrero de 2026

El organismo nacional activó una alerta amarilla por tormentas para las localidades de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

Según el informe oficial, el área será afectada durante la tarde de hoy, por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de lluvia acumulada entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual en algunos sectores.

En las zonas más elevadas de la cordillera, el SMN advirtió que las precipitaciones podrían presentarse principalmente en forma de nieve y/o granizo, lo que podría generar complicaciones en caminos y áreas rurales.

Recomendaciones

Ante este panorama, las autoridades recomiendan la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.