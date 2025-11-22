Alerta sanitaria en España: Detectan el primer caso autóctono de un nuevo virus transmitido por mosquitos

El virus Usutu, transmitido por mosquitos y que afecta principalmente a las aves, fue hallado en una muestra de un donante de sangre de Mallorca, lo que confirma la circulación local del patógeno y obliga a reforzar la seguridad en las transfusiones.

viernes, 21 de noviembre de 2025

Las autoridades sanitarias de España se encuentran en alerta luego de que se detectó el primer caso autóctono del virus Usutu en un donante de sangre de Mallorca. Este virus, transmitido por los mosquitos y que afecta principalmente a las aves, se detectó por primera vez en África en 1959, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Los especialistas españoles señalan que el problema surge debido a que patógenos que infectan a los animales pueden, en determinadas circunstancias, afectar también a los seres humanos, produciéndose un salto entre especies. En el caso del virus Usutu, cuando un mosquito pica a pájaros infectados y luego a humanos, lo transmite de forma incidental. Además, existe la preocupación de que una persona infectada y asintomática (que desconoce su estado) pueda transmitir el virus al donar sangre, si esta luego es transfundida a un paciente.

El hallazgo en Baleares y Cataluña

El Banco de Sangre y Teixits de las Illes Balears (BSTIB) identificó este primer caso autóctono de infección durante el programa estival de cribado del Virus del Nilo Occidental en 2024, según un artículo publicado en la revista científica Transfusión. La infección se localizó en julio en un donante de Mallorca, cuya muestra dio inicialmente positivo para el Virus del Nilo Occidental. Tras ser enviada al Laboratorio Nacional de Referencia, las pruebas específicas confirmaron que se trataba del virus Usutu, un arbovirus que circula en Europa y que se transmite a través de mosquitos del género Culex.

El artículo también menciona dos casos adicionales detectados en donantes de Cataluña. El dato crucial es que ninguno de los tres donantes había viajado fuera de su comunidad autónoma, lo que evidencia la presencia y circulación local del virus en España.

El virus Usutu se expandió de forma sostenida por varios países europeos en los últimos años. Aunque en la mayoría de los casos pasa desapercibido y no provoca síntomas, puede causar complicaciones en personas inmunodeprimidas, por lo que su vigilancia es clave. Los expertos señalan que las pruebas empleadas habitualmente para rastrear el Virus del Nilo Occidental también permiten detectar infecciones por Usutu debido a la reactividad cruzada, lo que contribuye a reforzar la seguridad de las transfusiones en épocas de mayor actividad de mosquitos.