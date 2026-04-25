Alertan que los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional afectan la seguridad aérea

Un meteorólogo del Aeropuerto de Córdoba advirtió que la reducción de personal impacta en la toma de datos esenciales para pronósticos y operaciones aeronáuticas.

sábado, 25 de abril de 2026

Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) generaron preocupación entre trabajadores del organismo, quienes advierten que la falta de personal podría comprometer la calidad de los servicios meteorológicos y la seguridad aérea.

El meteorólogo del Aeropuerto Internacional de Córdoba, Marcelo Madelón, sostuvo que la reducción de personal ya comenzó a reflejarse en la interrupción de registros en distintas estaciones meteorológicas durante horarios nocturnos. Según explicó, la ausencia de esos datos afecta observaciones, diagnósticos del tiempo, pronósticos, estudios climatológicos y tareas vinculadas a la navegación aérea.

“Sin esos datos se resiente todo”, afirmó el especialista en declaraciones radiales, al remarcar que la recolección de información es la base del sistema meteorológico nacional.

Madelón también rechazó cuestionamientos hacia los trabajadores despedidos y aseguró que se trata de una plantilla joven y capacitada, clave para el futuro del organismo. “No son ñoquis”, remarcó.

Además, se refirió al avance de la inteligencia artificial y consideró que, si bien puede colaborar en distintas tareas, no reemplaza la labor humana en mediciones críticas. Como ejemplo, mencionó la evaluación de visibilidad en aeropuertos, un dato determinante para autorizar aterrizajes y despegues.

“Si la visibilidad no permite aterrizar, el aeropuerto se cierra. Esa medición la hace el ojo humano, no una máquina”, señaló.

El reclamo busca visibilizar el impacto operativo de los recortes y alertar sobre las consecuencias que podrían tener en áreas sensibles del transporte y la seguridad pública.