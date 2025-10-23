Allanaron en un gimnasio de boxeo y secuestraron más de $4 millones y armas

La persona detenida es un boxeador de apellido Nieva. Personal de Drogas Peligrosas irrumpió en el lugar ubicado en Polcos.

miércoles, 22 de octubre de 2025

Durante la tarde noche de ayer, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía irrumpieron en una vivienda particular que funcionaba como gimnasio de boxeo, en el marco de un operativo por narcomenudeo, en Polcos, departamento Valle Viejo.

Al ingresar, los investigadores descubrieron armas de fuego, dinero en efectivo -que sería producto de la venta al menudeo-, psicofármacos y drogas listas para su comercialización.

La medida, ordenada por el Juzgado Federal tuvo lugar en una casa del barrio 40 Viviendas, en la localidad de Polcos, donde desde hace un tiempo se dictaban clases de boxeo y entrenamientos físicos a personas de todas las edades.

Bajo esa fachada, las tareas investigativas permitieron establecer que en el lugar funcionaba un “quiosco” de venta de estupefacientes al menudeo.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, una balanza digital, 176 comprimidos de Clonazepam y Alplax, además de tres armas de fuego —una pistola Bersa Thunder, una Ballester Molina y un revólver—, junto a 46 cartuchos de distintos calibres (11.45, 9 mm, 38 Special y 32 mm).

El procedimiento dejó además al descubierto un importante movimiento de dinero: los policías incautaron $4.194.600, 18 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y dos motocicletas: una Honda Tornado 250 cc y una Yamaha XTZ 125 cc.

Al finalizar el allanamiento, los investigadores detuvieron a un hombre de 34 años y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia federal, mientras se avanza con las actuaciones para determinar el rol que cumplía en la organización y si el gimnasio era utilizado como fachada para encubrir la venta de droga.

Extraoficialmente trascendió que la persona detenida es de apellido Nieva y es un boxeador conocido como “El Tigre” Nieva.