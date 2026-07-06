Alta expectativa turística para la Fiesta del Poncho 2026

Aseguran un fuerte movimiento en la venta de entradas y demanda turística

A solo dos semanas del inicio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la provincia de Catamarca ultima los detalles organizativos y de infraestructura. Evangelina Quarin, secretaria de Gestión Turística, confirmó a Radio El Esquiú 95.3 que las obras en el Predio Ferial están en su etapa final, incluyendo mejoras en servicios básicos y la puesta a punto de los pabellones.

El evento, que se ha consolidado como la cita invernal más importante del país, mantiene una alta proyección de visitantes. Si bien las autoridades son cautelosas con las cifras definitivas, el movimiento de reservas hoteleras y la alta demanda en los vuelos comerciales, que contarán con “frecuencias reforzadas”, anticipan una edición con gran afluencia.

En cuanto a la comercialización de tickets, la funcionaria destacó la preferencia por la modalidad online, lo que permitió evitar aglomeraciones en las boleterías físicas del Cine Teatro Catamarca. Asimismo, resaltó la vigencia de beneficios financieros para incentivar el consumo: “Tenemos 30% de descuento sin tope y en seis cuotas sin interés, así que puede sacar para varias noches y se le impacta el descuento en los próximos resúmenes”.

Entre las novedades de este año, se destaca la optimización de la conectividad para facilitar las transacciones comerciales de los artesanos y la ampliación de espacios de promoción turística. Quarin detalló: “Este año, por ejemplo, lo que es El Patio de las provincias van a estar dando su promoción también pero en un anexo del pabellón de Turismo, donde vamos a tener 14 destinos que nos visitan”.

Para garantizar la seguridad y la atención al visitante, el gobierno provincial trabaja en conjunto con la Policía de Catamarca en programas de capacitación específica. Sobre este punto, Quarin enfatizó: “Justamente estuvimos charlando con la dirección de calidad turística que pertenece a la secretaría para poder hacer esa capacitación con la policía y también con todo el personal del predio para que todos tengan la información”.

Respecto al esfuerzo logístico, la funcionaria cerró con un mensaje optimista sobre el compromiso del equipo organizador: “Estamos todos abocados trabajando para que sea una excelente edición este año de la fiesta”.