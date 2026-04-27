Amenazó con un cuchillo a su pareja

lunes, 27 de abril de 2026

Un grave episodio de violencia de género se registró en las primeras horas de ayer en el sector sur de la Capital. Alrededor de las 1.50, efectivos de la Comisaría Segunda que realizaban patrullajes preventivos por el barrio Montecristo fueron interceptados por una mujer de 39 años, quien solicitó auxilio.

Según el relato de la damnificada, su pareja, un hombre de 46 años, la habría amenazado de muerte utilizando un arma blanca. Ante la inminencia del peligro y la denuncia verbal de la víctima, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del presunto agresor, quien fue reducido en el lugar para garantizar la integridad de la mujer.

Siguiendo los protocolos de rigor, el personal policial trasladó al sujeto a la Seccional Décima, dependencia que por jurisdicción se hizo cargo del detenido.

El hecho fue puesto bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito sur, desde donde se impartieron las directivas para el resguardo del arma y el inicio de las actuaciones correspondientes. Por su parte, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal.