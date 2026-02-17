Apedrearon un colectivo con pasajeros en la rotonda de las Mil Viviendas

El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes mientras la unidad circulaba con pasajeros. Un hombre resultó herido y el chofer reclamó mayor seguridad y controles.

lunes, 16 de febrero de 2026

En la madrugada de este lunes, un colectivo de la línea 108 de la empresa 25 de Agosto fue apedreado en la rotonda de las Mil Viviendas mientras circulaba con pasajeros a bordo.

Como consecuencia del ataque, uno de los pasajeros resultó herido, aunque no trascendió la gravedad de las lesiones.

Según informaron, no es la primera vez que se registran episodios de estas características contra el transporte público en la zona.

El chofer del colectivo expresó su indignación por lo ocurrido y reclamó mayores controles para prevenir nuevos ataques. “No pueden pasar estas cosas. Es muy peligroso tanto para nosotros como para los pasajeros”, señaló.