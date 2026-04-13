Aprehenden a un joven acusado de intentar robar un cartel de señalización

Fue detectado por cámaras del SAE-911 junto a otro sospechoso que logró escapar. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

lunes, 13 de abril de 2026

Un joven de 26 años fue aprehendido este lunes por la mañana en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, acusado de intentar cometer un ilícito junto a otro individuo que logró darse a la fuga.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:15 en la intersección de las avenidas Italia y Acosta Villafañe, donde efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), en conjunto con personal del Grupo de Acción Operativa (GAO), lograron interceptar al sospechoso, de apellido Herrera.

De acuerdo a fuentes policiales, el joven había sido previamente detectado a través de las cámaras de seguridad del SAE-911 mientras, junto a otro sujeto, intentaba sustraer un cartel de señalización ubicado en la esquina de avenida Alem y calle Esquiú.

Tras el operativo, Herrera fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que impartió las medidas judiciales correspondientes.