Aprehenden a un joven por presunto robo y recuperan un celular sustraído

Un joven de 18 años fue aprehendido esta mañana tras ser señalado como el presunto autor del robo de un celular mientras compartía bebidas con la víctima.

sábado, 11 de abril de 2026

Un joven de 18 años fue aprehendido esta mañana en la zona norte de la ciudad, acusado de haber sustraído un teléfono celular mientras compartía bebidas con la víctima. El aparato fue recuperado por la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

A las 7:30 de este sábado, efectivos de la Comisaría Décima Tercera acudieron a la intersección de las calles Federico País y Bélgica, tras tomar conocimiento de un presunto ilícito.

En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Márquez, de 18 años, quien fue señalado por un hombre de 35 años como el supuesto autor de la sustracción de un teléfono celular Samsung A31.

De acuerdo con el relato del damnificado, ambos se encontraban compartiendo bebidas cuando ocurrió el hecho.

Durante el procedimiento, el personal policial logró recuperar el dispositivo sustraído. Posteriormente, se invitó a la víctima a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 8.

En tanto, el joven aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Norte, que impartirá las medidas a seguir.