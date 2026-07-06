Aprehendieron a una mujer acusada de agredir físicamente a su sobrino de 15 años

Efectivos del GIR-Sur y la Comisaría Segunda detuvieron a una mujer de 32 años, de apellido Soto, sindicada de haber golpeado a su sobrino adolescente en la zona sur de la Capital catamarqueña

5/7/2026

Personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), con el apoyo de efectivos de la Comisaría Segunda, aprehendió a una mujer identificada como Soto, de 32 años, acusada de haber agredido físicamente a su sobrino, un joven de 15 años, en la zona sur de la ciudad capital de Catamarca.

Según lo informado por la fuerza policial, los uniformados tomaron conocimiento del hecho e intervinieron de manera inmediata. Una vez concretada la aprehensión, dieron aviso a sus pares de la Comisaría Décima, dependencia que tiene jurisdicción sobre el área donde ocurrió el episodio.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las instrucciones para continuar con las actuaciones correspondientes al caso.

En el marco de las diligencias, las autoridades invitaron a la progenitora del adolescente damnificado a radicar la denuncia formal del hecho ante la Unidad Judicial N° 2, a fin de que quede debidamente asentado el episodio en sede judicial.