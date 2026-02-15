Arcat puso en vigencia el COT en Catamarca

sábado, 14 de febrero de 2026

Ayer, mediante un comunicado, la Agencia de Recaudación Catamarca (Arcat) puso en marcha el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema que permitirá dar trazabilidad a la mercadería que circula con origen o destino en la provincia.

La implementación del COT posibilita conocer con precisión qué productos se transportan, desde dónde ingresan y cuál es su destino final, fortaleciendo así los mecanismos de fiscalización y control en las rutas provinciales.

Asimismo, el organismo recaudador recordó que es obligatorio gestionar el COT para el traslado de mercadería con origen o destino en Catamarca. Lo debe hacer el vendedor, el remitente, el propietario de la mercadería o quien tenga la obligación fiscal según la operación.

El trámite se realiza de manera online, ingresando a la página web de Arcat con clave fiscal. Dentro del menú “Ingresos Brutos” se debe seleccionar la opción COT para acceder al sistema de ARBA, completar el formulario correspondiente y guardar el código generado. El documento deberá ser presentado por los transportistas cuando sea requerido en los controles que Arcat realiza en rutas provinciales.

Esta medida se enmarca en el trabajo articulado entre Arcat y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), consolidando una red de control inteligente y federal que contribuye a mejorar la capacidad de fiscalización del Estado y promover mayor equidad tributaria.