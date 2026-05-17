Argentina celebra el Día de la Armada en homenaje al Combate Naval de Montevideo

Cada 17 de mayo se recuerda la histórica victoria comandada por Guillermo Brown, considerada clave para la independencia nacional.

domingo, 17 de mayo de 2026

Cada 17 de mayo se conmemora en el país el Día de la Armada Argentina, una fecha que recuerda el histórico Combate Naval de Montevideo de 1814, considerado uno de los hechos más importantes en la consolidación de la independencia nacional.

En aquella jornada, la escuadra patriota liderada por Guillermo Brown derrotó a la flota realista española que dominaba las aguas del Río de la Plata y la Banda Oriental, permitiendo avanzar sobre Montevideo, uno de los últimos bastiones coloniales en Sudamérica.

La victoria fue fundamental para fortalecer el proceso iniciado con la Revolución de Mayo y asegurar el camino hacia la emancipación argentina.

Debido a la relevancia histórica de aquel triunfo, en 1960 el entonces presidente Arturo Frondizi firmó el Decreto Nº 5304 que estableció oficialmente el 17 de mayo como Día de la Armada Argentina.

La conmemoración también rinde homenaje a las generaciones de marinos que, a lo largo de la historia, participaron en la defensa de la soberanía nacional en mares y ríos, consolidando el papel estratégico de la fuerza naval para el país.