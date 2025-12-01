Argentina pidió ante la Corte Penal Internacional el arresto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

El embajador Diego Sadofschi denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela y reclamó acciones urgentes. El representante venezolano respondió con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei.

lunes, 1 de diciembre de 2025

El Gobierno argentino, a través de su embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, pidió este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario de facto Diosdado Cabello, al denunciar “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” en ese país.

Durante su intervención en la CPI, Sadofschi afirmó que la situación en Venezuela “se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024”, y advirtió que ese escenario exige “una atención inmediata” por parte del tribunal internacional.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”, sostuvo el representante argentino. Agregó además que la decisión de Argentina de no bloquear consensos en la Asamblea “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela, sino como un compromiso firme con la CPI”.

La réplica del embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, llegó de inmediato: acusó al Gobierno de Javier Milei de ser un “falso defensor” de los derechos humanos y cuestionó el voto argentino en la ONU respecto de una resolución contra la tortura. Rosales llamó a los países miembros a trabajar con “espíritu de solidaridad” y evitar confrontaciones.

Sadofschi pidió nuevamente la palabra para “rechazar” los términos utilizados por su par venezolano, al tiempo que recordó que la Argentina “siempre ha sido comprensiva ante las dificultades financieras” de los Estados que integran la Asamblea de la CPI. También remarcó que “no se puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”.

“El compromiso argentino con la Corte queda demostrado en nuestra decisión de acompañar la voluntad de la Asamblea y reclamar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”, concluyó.