Argentina y la guerra de Medio Oriente

viernes, 3 de abril de 2026

El abogado cordobés y constitucionalista, Dr. Miguel Rodríguez Villafañe, advirtió en un video recientemente difundido que “la agenda de los medios y de la sociedad no está centrada en un tema crucial: tenemos un presidente como Javier Milei, que nos está implicando en una guerra”.

Según Rodríguez Villafañe, el mandatario “está totalmente acompañando el accionar de Trump y de Netanyahu, mientras al mismo tiempo se declara enemigo y, asegura, que vamos a ganar la guerra contra Irán”. Para el especialista, esta postura plantea un conflicto constitucional directo: “La Constitución Nacional, en su artículo 75, incisos 25 y 28, establece que es el Congreso el que declara la guerra, firma la paz y autoriza la salida de tropas. Ignorar este procedimiento es gravísimo”.

El constitucionalista señaló que Milei, a través del canciller Santiago Quirno, ha señalado la posibilidad de enviar tropas y barcos a la zona de conflicto. “Otros funcionarios de su gobierno han reiterado la intención de participar activamente en la guerra contra Irán, lo que provocó que la propia República Islámica advirtiera que consideraría esta intervención una línea roja, con posibles represalias”, indicó.

Rodríguez Villafañe también criticó la complicidad del gobierno argentino en lo que consideró el genocidio del pueblo palestino: “No se trata solo de Gaza, sino de Cisjordania. Hay muerte de civiles inocentes de todos los bandos, y esta guerra absurda se impulsa por intereses poco claros, en la que participan Netanyahu, Trump y ahora Milei”. Para él, la postura del país no puede limitarse a la neutralidad: “Ser neutral es lavarse las manos ante estas muertes. La Argentina debe trabajar activamente por la paz”.

El constitucionalista recordó un precedente histórico: “En su momento, el expresidente Carlos Menem nos implicó en la guerra de Irak sin la autorización del Congreso. Como consecuencia, Jorge Elbaum, dirigente de la DAIA, señaló que los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA estuvieron vinculados a esa intervención”.

Rodríguez Villafañe insistió en la urgencia de que el Congreso actúe: “Debe exigir al presidente que deje de hablar de guerras no autorizadas y someter el tema a consideración del Parlamento, que representa al pueblo argentino y podría ser víctima de cualquier represalia por parte de Irán”.

Finalmente, advirtió sobre la incoherencia en el tratamiento de la política exterior argentina: “Con Cristina Fernández de Kirchner, la firma del memorándum con Irán fue aprobada por el Congreso y no hubo consecuencias fatales. Con Menem hubo muertes, y ahora no sabemos qué puede pasar con la administración de Milei. Es urgente que el Congreso aborde este asunto con la seriedad que exige”.