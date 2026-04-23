aro nodocente con adhesión casi total y convocatoria a la cuarta marcha universitaria federal

La medida de fuerza alcanzó un acatamiento del 99,5% en la UNCA. El sector anticipa que el conflicto podría profundizarse y ya se prepara para una movilización nacional el 12 de mayo.

jueves, 23 de abril de 2026

El paro de trabajadores nodocentes en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) registró este jueves un nivel de adhesión prácticamente total, según informaron desde el sector gremial. La medida, que se extendió por 24 horas, impactó en el funcionamiento habitual de la institución y dejó en evidencia el nivel de malestar que atraviesa el ámbito universitario.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el secretario adjunto de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Catamarca (Apunca), Gabriel Mazzolini, aseguró que el acatamiento fue generalizado en todas las áreas. “Hay áreas del 100%, pero para decir realmente un 99,5%, casi 100, no hay casi nadie de los compañeros nodocentes”, detalló.

La protesta se enmarca en un reclamo más amplio vinculado al financiamiento universitario y las condiciones salariales. Desde el sector advierten que la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional genera incertidumbre y condiciona el funcionamiento del sistema. Mazzolini sostuvo que, ante la ausencia de respuestas, las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas.

“Supongo que estas medidas se irán a profundizar”, señaló el dirigente, quien además cuestionó la intención de modificar una normativa que, según indicó, no se está aplicando. En ese contexto, el conflicto excede el plano local y se replica en universidades de todo el país, con reclamos que apuntan a garantizar recursos para el sostenimiento de las actividades académicas y administrativas.

En paralelo, los gremios universitarios avanzan en la organización de una nueva marcha federal prevista para el 12 de mayo. La convocatoria será impulsada por federaciones docentes, no docentes y estudiantiles, y buscará visibilizar la situación del sistema universitario a nivel nacional.