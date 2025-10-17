Arrestan al abogado Filippín por supuestas maniobras peligrosas de tránsito

jueves, 16 de octubre de 2025

Nahuel Augusto Fillipín, el abogado de foro local sobre quien pesan múltiples causas que son investigadas por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, volvió anoche a ser nuevamente detenido por la policía.

De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, Filippín se trasladaba en un automóvil desde Capital cuando, al pasar la rotonda para llegar a Valle Viejo de manera imprudente habría circulado zigzagueando en aparentemente estado de ebriedad junto a otra persona.

En el supuesto zigzagueo el abogado habría intentado embestir a dos motocicletas en las que se transportaban cuatro jóvenes, como así también a un ciclista y a un niño.

Tras el incidente de tránsito, los jóvenes habrían seguido a Filippín hasta un domicilio de la misma arteria, cerca de la rotonda frente de una maderera y llamaron a la policía.

Al lugar arribaron los efectivos de la comisaría de Sumalao quienes procedieron a arrestarlo y llevarlo a la dependencia.

Según indicaron testigos a este medio, los vecinos solicitaban que a Filippín se le realizara la alcoholemia, ya que aparentemente habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

A la vez, indicaron que todas las maniobras del abogado habrían quedado registradas en las cámaras de seguridad de la vía pública, tanto oficiales como particulares.

Por otra parte, vecinos comentaron que Filippín habría llamado de inmediato a su padre y al abogado vociferando que ellos “intentaban increparlo” y que él no había “hecho nada”, indicando también que se habría negado a realizarse el test de alcoholemia.

Cabe acotar que el Juzgado de Familia N° 1 a cargo de la jueza Érica Sachet debía ordenar la junta médica para que profesionales del cuerpo interdisciplinario forense examinen al abogado y determinen si debe contar con un cuidador.

Es necesario resaltar que la medida había sido instada por la asesora de menores e incapaces y fue ordenada por la Justicia el 15 de septiembre pasado, pero hasta el momento la jueza no ordenó el cumplimiento de la medida judicial.