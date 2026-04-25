Arte y espiritualidad en la Feria del Libro: recorridos por los stands de Córdoba y el Budismo

La cobertura especial de El Esquiú Play visitó los espacios de la Asociación Budista Argentina y Córdoba Cultura, destacando la diversidad de propuestas en La Rural.

sábado, 25 de abril de 2026

En el marco del segundo día de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, la cobertura de El Esquiú Play continuó su recorrido por los pabellones de La Rural para mostrar la pluralidad de contenidos que ofrece esta edición. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la espiritualidad oriental y la rica propuesta cultural de la provincia de Córdoba, en una jornada extendida que invitó al público a participar hasta la medianoche.

El stand de la Asociación Budista Argentina captó la atención de los visitantes con una propuesta que combina literatura específica sobre la transmisión de energía positiva y visiones del mundo humano, con amuletos y elementos de la cultura china. Según se informó durante la transmisión, el espacio contará con la presencia de maestras budistas para profundizar en las enseñanzas y el significado de los textos expuestos, invitando a los interesados a acercarse para participar de estas charlas explicativas.

Por su parte, el stand de Córdoba Cultura se presentó como un punto de encuentro para el arte y la historia. La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Paravachaca, de Alta Gracia, tuvo una participación destacada con la presencia de su presidenta, Beatriz Rodríguez. Los autores cordobeses compartieron detalles sobre obras que exploran las fronteras y la historia de pueblos desconocidos, mencionando curiosidades como el mausoleo más alto de Latinoamérica, dedicado a Myriam Stefford. Además, el espacio cordobés innovó con el lanzamiento de «Batallas Artísticas», un juego de mesa diseñado por artistas locales que propone debates entre pintores históricos.

La recorrida también dio voz a los visitantes, como el caso de Juani, un artista plástico que destacó la importancia de la lectura como una herramienta para construir realidades y abrir la imaginación. Con un mensaje dirigido especialmente a los catamarqueños, el joven invitó a disfrutar de la feria sin presiones, priorizando aquellos libros que «reconforten» al lector. La jornada concluyó con un balance positivo sobre la afluencia de público y la variedad de categorías que hacen de esta feria un evento único en el calendario cultural.