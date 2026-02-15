Autopsia confirmó que la mujer hallada sin vida en Capital murió por un tromboembolismo pulmonar

sábado, 14 de febrero de 2026

La Justicia investiga las causas de muerte de una mujer hallada sin vida en la ciudad Capital. Según las primeras informaciones, se trataría de Erika Herrera, con domicilio en el barrio Loteo Eloy Varela.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal forense, mientras que la causa quedó a cargo de la Unidad Judicial N° 8, con intervención del fiscal Sánchez Ruiz.

Ante la imposibilidad de determinar en una primera instancia las causales del deceso, se ordenó la realización de la autopsia correspondiente. El estudio forense será clave para establecer con precisión las circunstancias de la muerte.

La investigación continúa y se aguardan los resultados oficiales.

Resultado del estudio forense

Según se informó, el examen determinó que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar (TEP), una afección producida por la obstrucción de una arteria pulmonar generalmente a causa de un coágulo sanguíneo.

Con el resultado de la autopsia, la investigación judicial avanzará en función de las conclusiones médicas oficiales.