Autoridades policiales de Catamarca participaron de un encuentro federal sobre formación y sistema penitenciario

El evento se realizó en Buenos Aires y reunió a representantes de todo el país para debatir políticas públicas y fortalecer la capacitación en seguridad.

lunes, 13 de abril de 2026

Autoridades de la Policía de Catamarca participaron del “Primer Encuentro 2026 del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) y del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP)”, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación estuvo integrada por el subjefe de Policía, Omar Gustavo Seiler; el rector del Instituto de Estudios Superiores Policiales, José David León Moreno; el subdirector de Relaciones Institucionales, Gustavo Sánchez Mut; y la directora de Formación y Capacitación Profesional de la Secretaría de Seguridad, María Fernanda Seco.

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Ministerio de Seguridad de la Nación y contó con la participación de autoridades nacionales, representantes de distintas provincias y especialistas del ámbito penitenciario y policial.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al diseño de un marco federal para la formación penitenciaria, así como también estrategias para fortalecer la capacitación profesional, promover estándares comunes en todo el país y articular nuevas instancias de formación.

En el ámbito policial, se destacó la presentación de la Tecnicatura en Investigación Criminal, además de diversos espacios de intercambio orientados a mejorar la calidad de la formación y la coordinación entre jurisdicciones.