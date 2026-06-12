Barrio Eva Perón: detienen a un joven acusado de intentar atacar a un menor con un cuchillo

El sospechoso, de 18 años, fue aprehendido junto a un adolescente de 15 tras un operativo policial realizado durante la madrugada.

11/6/2026

Un joven de 18 años fue aprehendido y un adolescente de 15 quedó demorado durante la madrugada de este jueves, acusados de intentar agredir con un arma blanca a un menor de 16 años en el barrio Eva Perón.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó alrededor de la 1:30, cuando efectivos de la Comisaría Séptima realizaban recorridos de prevención por la intersección de las calles Sumampa y Balcozna, del barrio Eva Perón, cuando fueron alertados por una joven de 18 años sobre un presunto intento de agresión.

De acuerdo con su relato, dos personas del sexo masculino habrían intentado atacar físicamente con un cuchillo a un adolescente de 16 años para luego darse a la fuga.

Con las características aportadas, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda y lograron localizar a los sospechosos en la intersección de las avenidas México y Los Legisladores.

En el lugar, los efectivos aprehendieron a un joven de apellido Bellido, de 18 años, y demoraron a un adolescente de 15, señalados como los presuntos autores del hecho.

Durante el procedimiento, al realizar un palpado superficial al mayor de edad, los policías encontraron entre sus prendas de vestir un cuchillo tipo Tramontina, que fue secuestrado como elemento de prueba.

Finalmente, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las directivas a seguir.