Bastián Jerez fue operado por novena vez y su madre deberá declarar ante la Justicia

El niño de 8 años continúa internado en el Hospital Italiano de San Justo tras el accidente en Pinamar. El fiscal citó a su madre para el 3 de marzo en el marco de la causa por lesiones culposas agravadas.

miércoles, 18 de febrero de 2026

Bastián Jerez resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en Pinamar, fue intervenido quirúrgicamente por novena vez y continúa internado mientras avanza la investigación judicial del caso.

El menor permanece en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue trasladado la semana pasada desde el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí se encuentra bajo seguimiento médico intensivo a un mes del siniestro que involucró a un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.

La madre del niño, Macarena Collantes, informó a través de sus redes sociales que Bastián volvió a ingresar al quirófano y pidió cadenas de oración por su recuperación. Familiares también expresaron mensajes de apoyo y solicitaron acompañamiento en este momento delicado.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando confirmó que el fiscal Sergio García citó a declarar a la madre del menor el próximo 3 de marzo. También deberá prestar testimonio el padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV al momento del hecho.

En la causa se encuentran imputados Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, todos bajo la figura de lesiones culposas agravadas.

Mientras la investigación judicial continúa su curso, el estado de salud del menor sigue siendo el principal foco de atención para su familia y la comunidad, que permanece expectante ante su evolución médica.