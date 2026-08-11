Boca lo dio vuelta y le ganó a Recoleta

11/8/2026

El Xeneize derrotó 3-1 al conjunto paraguayo en el Ducó por la ida de octavos de final del certamen continental. La vuelta, se jugará el próximo martes 18 a las 19.00 horas.

El chileno Piero Maza fue el árbitro del encuentro y su compatriota Juan Lara trabajó al frente del VAR.

En un primer tiempo con todos los condimentos, el conjunto paraguayo sorprendió al Xeneize y a los cinco minutos se puso 1-0 en ventaja a través de un remate de Ríos, que se desvió en Lozano y descolocó a Montero.

El equipo de Arruabarrena fue con todas sus armas en busca del empate, generó un sinfín de situaciones, pero volvió a padecer la falta de eficacia.

Merentiel le erró al arco en un par de oportunidades, Ascacíbar también tuvo las suyas y el palo y el travesaño -dos veces- le ahogaron el festejo a Boca en la misma jugada.

A los 46′, Báez fue expulsado vía VAR en Recoleta por un claro codazo a Flores cuando la pelota ya no estaba en disputa.

En el entretiempo, Arruabarrena envió a la cancha a Villa, quien ingresó en lugar de Blanco.

En el comienzo del complemento, Aranda jugó largo para el colombiano, Villa tocó atrás y Ascacíbar llegó nuevamente al área para definir de volea y convertir el 1-1 parcial.

Apenas dos minutos después, otra vez Villa tras un rebote colocó un centro preciso al área para que Delgado les gane a todos de cabeza, anote el 2-1 del Xeneize y el primer gol suyo en la Primera del club.

A los 61′, Paredes buscó a Merentiel con un pase frontal, el uruguayo descargó de taco para Flores y el pibe sacó un misil de primera, imposible para el arquero Ferreira. 3-1 arriba Boca en el Ducó.

A falta de 20 minutos, la noche empeoraría para Recoleta: Mosquera, ya amonestado, le entró fuerte a Flores, vio la segunda amarilla y la roja.