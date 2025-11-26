General

Boleto a $1.250: el Gobierno confirmó el aumento y el servicio vuelve a la normalidad

Nov 25, 2025

El ministro Eduardo Andrada confirmó que la nueva tarifa entrará en vigencia en tres semanas y anticipó que podrían haber actualizaciones semestrales para garantizar la sostenibilidad del servicio.

martes, 25 de noviembre de 2025

El ministro de Transporte, Eduardo Andrada, anunció que el boleto de colectivo subirá a $1.250, tras la reunión mantenida con las empresas del sector. La nueva tarifa entrará en vigencia dentro de tres semanas, una vez que se completen los trámites correspondientes a nivel nacional.

Según explicó Andrada, “el Gobierno hizo un gran esfuerzo para subsidiar el aumento”, en un intento por evitar un ajuste aún mayor.

En cuanto al servicio, se espera que en las próximas horas retorne a la normalidad, luego de varios días con circulación reducida.

Actualmente, el boleto cuesta $950 y, consultado sobre eventuales incrementos futuros, el ministro adelantó que podrían aplicarse cada seis meses, dependiendo del precio del combustible y otros costos del sistema.

