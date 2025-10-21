Brote de gastroenteritis, 17 niños fueron internados y analizan el origen del contagio

Los menores fueron atendidos entre el viernes y el domingo en el Hospital Pediátrico Saúl Menem. Las autoridades sanitarias investigan un posible foco de contaminación y recomiendan hervir el agua antes de consumirla.

lunes, 20 de octubre de 2025

Un brote de gastroenteritis afectó durante el fin de semana a diecisiete niños y varios adultos en la ciudad de Chilecito, lo que generó preocupación en las autoridades sanitarias locales.

Los pacientes fueron asistidos entre el viernes y el domingo en el Hospital Pediátrico Saúl Menem y en el Hospital Eleazar Herrera Mota, con síntomas como vómitos, diarrea, malestar estomacal e inflamación abdominal.

Desde el sistema de salud provincial informaron que se inició una investigación epidemiológica para determinar el origen de los casos. Como medida preventiva, se recomendó hervir el agua antes de consumirla y reforzar las normas de higiene en la manipulación de alimentos.

La mayoría de los niños fue dada de alta en las horas siguientes, aunque la cantidad de consultas encendió las alarmas sanitarias. “Los cuadros están dentro de los parámetros habituales para esta época del año, pero no se descarta un foco común de contaminación”, indicaron fuentes del hospital.

Equipos de salud continúan entrevistando a las familias afectadas y relevando información en distintos puntos de la ciudad para establecer la fuente del brote y evitar nuevos contagios.

Fuente: Nueva Rioja