Brutal ataque con cuchillos: hubo dos heridos y uno de ellos está grave

Dos jóvenes fueron abordados por al menos cuatro sujetos en un automóvil y los atacaron.

lunes, 10 de noviembre de 2025

Ayer en la localidad de San Antonio un violento y brutal ataque se llevó a cabo durante la madrugada, donde dos jóvenes resultaron gravemente heridos por arma blanca tras ser agredidos por un grupo de personas. Ambos se encuentran internados y uno de ellos está en estado grave.

Según fuentes policiales, el incidente se registró alrededor de las 5 de la mañana en el popular espacio verde de la Capital, según reportes policiales.

Las víctimas son dos jóvenes de de 24 y 25 años, identificados como Agustín Elizalde y Ángel José Vizcarra.

De acuerdo con las primeras informaciones, Elizalde y Vizcarra fueron atacados por una patota, presumiblemente con la que habrían mantenido algún tipo de discusión o altercado previo en el lugar.

La confrontación escaló rápidamente cuando los agresores desenfundaron armas blancas, apuñalando a los dos jóvenes.

Tras la agresión, las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

Cabe destacar que el estado de salud más preocupante es el de Agustín Elizalde, quien sufrió heridas de gravedad que comprometieron órganos vitales.

En tanto, Ángel José Vizcarra también recibió heridas cortantes y punzantes, pero su pronóstico sería más estable. Ambos jóvenes se encuentran bajo estricta observación médica.

Efectivos policiales de la Comisaría Tercera y de la División Investigaciones intervinieron en el hecho. La Justicia, a través de la Fiscalía de Instrucción del distrito este en turno, inició las diligencias para identificar y capturar a los responsables del violento ataque.

Por su parte, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona para determinar la secuencia exacta del hecho e identificar a los agresores.