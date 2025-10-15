Bullrich aclara que la frase de Trump no alude a las elecciones de medio término

La ministra de Seguridad explicó que el mandatario estadounidense se refería al respaldo hacia un gobierno con la “forma de pensar libertaria” de Milei y no a los comicios del 26 de octubre.

martes, 14 de octubre de 2025

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, aclaró hoy que la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la necesidad de que el gobierno de Javier Milei “gane las elecciones” no hace referencia a los comicios de medio término del 26 de octubre, sino a la continuidad de la administración libertaria en 2027.

“No es para esta elección. El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos”, sostuvo Bullrich desde Estados Unidos, explicando que Trump se refería al final del mandato de Milei y al posible cambio de gobierno hacia una administración con ideas opuestas.

La ministra destacó que la relación bilateral entre ambos países se consolidó en medidas concretas, como la compra de pesos por parte del Tesoro estadounidense, y señaló que se trata de un “buen negocio para ellos”.

Bullrich también reafirmó que no habrá cambios en el programa de dolarización, manteniéndose el régimen de bandas cambiarias vigente.

En otro tema, la funcionaria se refirió a la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir las boletas con la foto de Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert en esa lista: “Vamos a ir con esa boleta. No vamos a llorar sobre la leche derramada”, concluyó.