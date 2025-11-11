Bullrich recorrió zonas inundadas en Buenos Aires y anunció asistencia, maquinaria y créditos para productores

La ministra de Seguridad visitó áreas rurales afectadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Confirmó el envío de maquinaria, asistencia del Ejército y una ayuda directa de 1.900 millones de pesos para los municipios más perjudicados.

sábado, 8 de noviembre de 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó hoy distintas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones, donde supervisó los operativos de asistencia junto a autoridades locales, productores y fuerzas federales.

Durante la jornada, la funcionaria mantuvo reuniones en la municipalidad de 9 de Julio y en la Sociedad Rural local, en medio de un escenario de anegamientos que impactó en la actividad agropecuaria y los caminos rurales.

La recorrida se enmarca en el operativo nacional de emergencia desplegado en coordinación con los municipios, Vialidad Nacional, fuerzas federales y el Ejército Argentino.

Tras reunirse con productores, Bullrich señaló: “Hemos hablado de temas de corto plazo, como arreglar los caminos, y de problemas de mediano y largo plazo, como la gran obra del río Salado, que podría canalizar el agua”.

En ese sentido, detalló que la asistencia inmediata incluye el envío de maquinaria, la participación del Ejército Argentino, Vialidad Nacional y la Agencia Federal de Emergencia, que coordina las tareas en territorio.

Además, confirmó una ayuda directa de 1.900 millones de pesos que será distribuida entre los municipios según el nivel de afectación.

La ministra informó también la conformación de un comité de emergencia con participación de la provincia de Buenos Aires y los intendentes locales.

En materia económica, anunció la apertura de una línea de créditos especiales en el Banco Nación, a sola firma para productores, junto con una postergación de pagos entre noviembre y diciembre para aliviar la situación financiera del sector.

Respecto a las obras hídricas, Bullrich destacó el avance en la cuenca del río Salado: “La etapa 4 comenzó en septiembre de 2025 con financiamiento nacional y esperamos finalizarla en un año. La siguiente etapa estará a cargo de la provincia de Buenos Aires”.

Las inundaciones afectaron en las últimas semanas amplias zonas productivas del centro y oeste bonaerense, lo que obligó a implementar operativos de asistencia, rehabilitación de caminos rurales y medidas de contención para los productores.