Bullrich visitó Expoagro y ratificó el compromiso del Gobierno de eliminar las retenciones

La senadora de La Libertad Avanza afirmó que el objetivo es reducir impuestos al campo sin afectar el superávit fiscal y destacó el respaldo del Gobierno al sector agropecuario.

miércoles, 11 de marzo de 2026

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, visitó este miércoles la vigésima edición de Expoagro en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde ratificó el compromiso del Gobierno nacional de avanzar en la eliminación de las retenciones al sector agropecuario.

Bullrich llegó al predio ferial al mediodía y recorrió distintos stands de la muestra, uno de los eventos más importantes del agro en el país.

En ese marco, la legisladora sostuvo que la administración nacional mantiene “un compromiso especial” con el sector agropecuario y remarcó que los Derechos de Exportación (DEX) se eliminarán de manera gradual, siempre que no afecten el objetivo central de mantener el superávit fiscal.

“Nuestro compromiso, como siempre, es bajar lo más que podamos los impuestos y bajar las retenciones, que es un impuesto totalmente regresivo, en la medida en que siempre tenemos una premisa, que es mantener el superávit, que es lo que nos da la estabilidad en el país”, afirmó.

Bullrich estuvo acompañada por varios senadores de su espacio político, entre ellos Joaquín Benegas Lynch, Carmen Rivero, Bartolomé Abdala y María Orozco, quienes también participaron de la recorrida por la exposición.

Expoagro reúne cada año a productores, empresas y referentes del sector agroindustrial, y se consolida como un espacio clave para el intercambio entre el campo y la dirigencia política. En ese contexto, la visita de Bullrich reforzó el mensaje del Gobierno sobre su intención de reducir la presión impositiva sobre el sector.