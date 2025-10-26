Buscan a un joven desaparecido en el Valle Centrqal

Se busca a Walter Iván Mercado, visto por última vez anoche en la Av. Güemes, a la altura del local Prevedello.

sábado, 25 de octubre de 2025

urgente pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Walter Iván Mercado, de 27 años, quien fue visto por última vez en la noche de ayer, viernes 24 de octubre. La búsqueda se centra en el Valle Central y sus alrededores, movilizando a la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas y a la División Trata de Personas.

Según la información oficial, Mercado Walter Iván fue visto por última vez a las 22:40 horas del viernes 24/10/25, en la Avenida Güemes a la altura del local Prevedello. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón deportivo (color no especificado), una remera a rayas color verde, un camperón color negro con el logo del club Racing, y una gorra de color beige con negro. Además, llevaba consigo una mochila. El joven tiene 27 años, mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura física delgada, cabello color negro y tez morena. Se solicita encarecidamente a cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades.

Si tenés información, podés llamar a los siguientes números:

911 (Emergencias)

3834 008879 (Celular/WhatsApp)

3834 437835 (Fijo)