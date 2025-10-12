Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Luján de Cuyo

Se trata de Valentina Vargas Cruz, quien fue vista por última vez el lunes en su casa del barrio Sol y Sierra. La Policía de Mendoza activó el protocolo de búsqueda.

viernes, 10 de octubre de 2025

Una adolescente de 16 años es intensamente buscada en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, luego de que su familia denunciara su desaparición y se activara la búsqueda para dar con su paradero.

La joven fue identificada como Valentina Vargas Cruz, quien fue vista por última vez el lunes en su vivienda del barrio Sol y Sierra, según informaron fuentes judiciales.

La denuncia fue radicada por sus familiares en la Fiscalía de Luján, desde donde se derivó el caso al Fiscal de Homicidios, quien dispuso que la Policía de Mendoza realice los rastrillajes y operativos de búsqueda correspondientes.

Al momento de su desaparición, Valentina vestía un pantalón negro ancho, zapatillas negras y una remera lila. Los investigadores sospechan que podría haberse ido con su novio, un joven oriundo del departamento de Las Heras.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita localizarla. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 911 o al teléfono 261-6881890, perteneciente a su padre, Mario Vargas.