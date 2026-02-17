Caída global de X: usuarios reportaron fallas para cargar el feed y hacer búsquedas

Desde la página de inicio hasta la aplicación móvil, los usuarios informaron problemas de rendimiento en varios países.

lunes, 16 de febrero de 2026

La red social X dejó de funcionar con normalidad y los reportes se multiplicaron desde distintos países. Usuarios informaron fallas para cargar el contenido en el feed principal, errores al refrescar la página y problemas al utilizar la aplicación móvil y la versión web.

La caída fue registrada a nivel mundial y afectó a Latinoamérica, España y Estados Unidos, según consignó Infobae. Entre los inconvenientes más mencionados se encuentran las dificultades para realizar búsquedas y fallos generales de rendimiento.

Hasta el momento no hubo una comunicación oficial que explique el origen del error en la plataforma propiedad de Elon Musk. La empresa tampoco detalló si se trata de una falla técnica puntual o de un problema vinculado a sus servidores.

X, anteriormente conocida como Twitter, ya había experimentado inconvenientes similares en los últimos meses por cuestiones relacionadas con servidores. En esta oportunidad, el impacto fue amplio y alcanzó a usuarios de distintos continentes.

La situación se mantenía en desarrollo mientras continuaban los reportes de conexión y rendimiento.