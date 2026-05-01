Cambios en el Gabinete: asumieron Verónica Soria y Luis Castro

El gobernador Raúl Jalil encabezó el acto oficial donde se formalizaron los cambios en Educación y Trabajo, y en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

jueves, 30 de abril de 2026

En una ceremonia realizada en Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo provincial concretó este jueves una reestructuración de su equipo de trabajo. Los cambios, que habían sido anticipados semanas atrás, buscan fortalecer la gestión en áreas clave para el desarrollo local y la formación profesional en Catamarca.

Educación y Trabajo: un ministerio integrado

La contadora Verónica Soria asumió como ministra de Educación y Trabajo, tras su paso por la cartera laboral. Soria reemplaza a Rosales Matienzo, quien se desempeñará en la Fiscalía de Estado. La flamante ministra destacó que su gestión se centrará en:

Vinculación con el sector productivo: Fortalecer la formación técnica y agrotécnica para responder a la demanda de sectores como la minería, el turismo y la agroindustria.

Fortalecer la formación técnica y agrotécnica para responder a la demanda de sectores como la minería, el turismo y la agroindustria. Calidad educativa: Mejorar los aprendizajes en áreas fundamentales como lengua y matemática, basándose en diagnósticos locales precisos.

Mejorar los aprendizajes en áreas fundamentales como lengua y matemática, basándose en diagnósticos locales precisos. Territorialidad: Reforzar la presencia en el interior provincial para generar arraigo y oportunidades laborales directas para los egresados.

Impulso a la producción y economía del conocimiento

Por su parte, el Dr. Luis Rafael Castro asumió la titularidad del Ministerio de Desarrollo Productivo en reemplazo de Leonardo Ceballos. Castro, quien deja la Secretaría de Ciencia, subrayó que su impronta será la de un «ministerio de puertas abiertas».

Entre sus prioridades, mencionó el fortalecimiento de la economía del conocimiento y el apoyo constante a las PyMEs y pequeños productores. Además, remarcó la importancia de articular con los municipios para potenciar la matriz productiva específica de cada región de la provincia.

Expectativa por el 1 de Mayo

El acto contó con la presencia de diversos funcionarios, entre ellos el ministro de Gobierno, Alberto Natela, quien se refirió a la importancia institucional de los cambios. Natela también adelantó que el discurso del gobernador frente a la Asamblea Legislativa este viernes incluirá un balance de gestión y anuncios relevantes en un contexto económico nacional desafiante.