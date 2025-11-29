Cambios en el gabinete de Catamarca: nuevas autoridades asumirán este lunes por la mañana

Alberto Natella quedará al frente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, mientras que Lucas Poliche dirigirá Transporte y Logística. Los movimientos responden a funcionarios que dejarán sus cargos para asumir bancas legislativas.

sábado, 29 de noviembre de 2025

El Gobierno de Catamarca dará inicio este lunes por la mañana a una serie de cambios en su gabinete, motivados por la asunción de nuevos cargos legislativos.

El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia quedará encabezado por Alberto Natella, actual secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. Natella reemplazará a Fernando Monguillot, quien deja la cartera para asumir como diputado nacional.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte y Logística será conducido por Lucas Poliche, luego que Eduardo Andrada dejara el cargo para asumir como diputado provincial.

Las designaciones se enmarcan en una reconfiguración más amplia del gabinete provincial, que continuará sumando nuevos nombres en los próximos días, en función de los cambios generados por los resultados electorales tanto a nivel nacional como provincial.