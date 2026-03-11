Capital Humano multó a FATE por no pagar los sueldos y extendió la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano inició un sumario contra la empresa por no pagar salarios durante la conciliación obligatoria y extendió la instancia de negociación por cinco días.

martes, 10 de marzo de 2026

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sancionará a la empresa FATE por el incumplimiento en el pago de salarios a sus trabajadores durante la conciliación obligatoria.

Según se informó en un comunicado oficial, el Gobierno inició un sumario por no haber abonado los sueldos correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo que constituye una violación de la medida dictada en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Además, la cartera nacional resolvió extender la conciliación obligatoria, que vencía el 11 de marzo, por cinco días más con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre la empresa y el sindicato para alcanzar una solución.

En paralelo, el SUTNA impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de utilidad pública la producción de la planta de neumáticos de la firma y garantizar su continuidad, con una posible intervención temporal del gobierno provincial.

En medio del conflicto, el presidente Javier Milei cuestionó desde Nueva York al empresario Paolo Rocca, CEO de Techint, y al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.