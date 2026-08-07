Capresca retoma el otorgamiento de créditos para empleados públicos en septiembre con gestión online

El director Hugo Aybar confirmó que en septiembre la Capresca volverá a otorgar préstamos a estatales a través de un sistema digital, con cuotas que no superarán el 20% del salario

7/8/2026

La Caja de Crédito y Prestaciones Sociales de Catamarca (Capresca) volverá a otorgar préstamos a empleados públicos a partir de septiembre, según confirmó su director, Hugo Aybar. La novedad central es que los créditos se gestionarán a través de un sistema online, con el objetivo de ordenar la demanda y agilizar los tiempos de aprobación.

El funcionario explicó que los montos de los préstamos todavía están siendo analizados y se definirán en función de la disponibilidad financiera del organismo. La prioridad, según Aybar, es garantizar la sustentabilidad de los recursos y asegurar que el beneficio llegue al mayor número posible de trabajadores.

Una de las condiciones centrales del esquema es que las cuotas no podrán superar el 20% del salario de cada trabajador. Este tope apunta a proteger el ingreso de los empleados y evitar situaciones de sobreendeudamiento.

En cuanto al costo del crédito, Aybar destacó que las tasas de interés serán más accesibles que las que ofrecen las entidades financieras privadas. Esto representa una ventaja concreta para los estatales catamarqueños que buscan financiamiento sin recurrir al sistema bancario tradicional.

La incorporación de un sistema de gestión online marca un cambio en la modalidad operativa de la Capresca. La plataforma digital busca reducir los tiempos de trámite, minimizar la presencia física en las oficinas y darle mayor transparencia al proceso de asignación de los préstamos.