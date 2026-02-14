Caputo se reunió con la UIA y defendió la reforma laboral en medio de la caída industrial

El ministro calificó el encuentro como “excelente” y destacó el fondo de despidos, la reducción de aportes patronales y la baja de la carga impositiva como ejes para reactivar la actividad.

viernes, 13 de febrero de 2026

Luis Caputo, mantuvo este viernes una reunión con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente Martín Rappallini, en un contexto de fuerte retroceso de la actividad manufacturera.

El funcionario calificó el encuentro como “excelente” y detalló que se abordaron temas centrales vinculados a la reforma laboral, entre ellos la implementación del Fondo de Aportes Laborales (FAL) —conocido como fondo de despidos—, medidas para reducir los costos asociados a la denominada “industria del juicio”, el régimen de nuevo empleo que baja los aportes patronales al 2% durante cuatro años y el RIMI destinado a pequeñas y medianas empresas.

Caputo sostuvo que estos cambios, junto con la ley de Inocencia Fiscal, serán “fundamentales para navegar la transición hacia un nuevo modelo de país”, enfocado —según señaló— en la creación de empleo, mejores salarios y una mayor apertura al comercio internacional.

Durante la reunión también se analizó la necesidad de reducir la carga impositiva, especialmente en provincias y municipios, para mejorar la competitividad de la industria nacional.

El presidente de la UIA estuvo acompañado por Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués, quienes acercaron propuestas del sector fabril para apuntalar la actividad económica.

El encuentro se dio en medio de un escenario complejo para la industria. De acuerdo con datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción manufacturera cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025, mientras que el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles similares a los de la pandemia.

Entre los sectores más afectados figuran el textil, el calzado y la metalmecánica no automotriz, con impacto directo en el empleo y en las decisiones de inversión.

Desde la central fabril impulsan medidas para reactivar la demanda, como mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12, incentivos al crédito al consumo y estímulos para la construcción y otras actividades con alto efecto multiplicador.

Caputo, por su parte, aseguró que existe “una gran relación con la UIA” y que el Gobierno continuará trabajando en conjunto con el sector empresario para mejorar la oferta de productos y precios para los consumidores.