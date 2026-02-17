Carnaval 2026 récord: viajaron 3 millones de turistas y el impacto superó el billón de pesos

martes, 17 de febrero de 2026

En un fin de semana colmado de celebraciones culturales, corsos y propuestas recreativas en todo el país, el turismo interno volvió a mostrar su capacidad de movilización.

Durante el Feriado de Carnaval 2026 viajaron 3 millones de personas, un 7,2% más que en el mismo fin de semana largo de 2025, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El impacto económico directo alcanzó los $1.007.793 millones —más de un billón de pesos— destinados a alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. A precios constantes, el gasto total creció 6% frente al año anterior, consolidando al Carnaval como uno de los motores más fuertes del verano.

El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).

Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

La búsqueda de ofertas fue el punto unánime en todos los turistas

El comportamiento de la demanda estuvo fuertemente vinculado a promociones en hotelería y transporte aéreo. La búsqueda de ofertas fue una constante en un contexto de ingresos ajustados, pero no impidió que el flujo turístico alcanzara niveles récord.

El clima, con alternancia de calor, sol, lluvias y tormentas —típico de febrero—, no condicionó de manera determinante la decisión de viajar, lo que confirma que el feriado de Carnaval se consolidó como una fecha fija en el calendario turístico.

Los números de 2026 superaron la mejor marca previa, registrada en 2023, cuando habían viajado 2.925.000 personas. El nuevo récord adquiere mayor relevancia en un escenario económico desafiante para los hogares, lo que refuerza la importancia simbólica y social de esta celebración.

Este es el decimoquinto año consecutivo en que Argentina celebra oficialmente el Carnaval como feriado nacional, luego de más de tres décadas en que la fecha había sido eliminada del calendario.

Destinos protagonistas

Las ciudades con tradición carnavalera lideraron la convocatoria, especialmente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, donde conviven estilos muy distintos de festejo entre el Litoral y el Norte argentino.

También hubo fuerte movimiento en la Costa Atlántica, el interior bonaerense, Mendoza y distintas localidades del sur del país, que complementaron la oferta con espectáculos, ferias y eventos culturales.

El transporte aéreo volvió a desempeñar un papel central. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Solo Aerolíneas movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico.

En el plano regional, Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia Argentina, confirmando la recuperación del flujo turístico bilateral en el Río de la Plata.

El movimiento terrestre también fue significativo. Se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora en la Ruta 2 y la Ruta 11 rumbo a Mar del Plata y otros destinos de la Costa Atlántica. Las terminales de ómnibus y los accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires reflejaron el intenso desplazamiento.

Para ordenar la circulación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones a camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos, con el objetivo de reducir riesgos y agilizar el tránsito en horas pico.

Cuánto necesitó una familia para el feriado de Carnaval

Un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (INECO-UADE) estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para vacacionar dentro del país durante el fin de semana largo, lo que equivale al 74% del salario promedio medido por RIPTE. En términos reales, el esfuerzo económico se mantuvo prácticamente estable respecto de 2025.

En la frontera con Chile, el Paso Cristo Redentor registró demoras de hasta 180 minutos, muy por debajo de las siete horas observadas el año pasado.

El flujo fue constante, aunque moderado, en parte por un tipo de cambio menos favorable que el de 2025. Además, en la Ruta 7, en el tramo mendocino hacia Uspallata, se observó un importante movimiento de motos y vehículos particulares, reflejo de escapadas cortas y encuentros temáticos que diversificaron el perfil de viajeros.