Catamarca, bajo alerta amarilla por fuertes vientos y nevadas

El fenómeno comenzará a intensificarse desde este viernes y se extenderá durante el fin de semana. La zona cordillerana tendrá fuertes vientos y nevadas de variada intensidad.

2/10/2026

El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas amarillas por viento y nevadas para gran parte de la provincia. Los fenómenos meteorológicos afectarán principalmente al Valle Central, el este, el oeste y la zona cordillerana.

Vientos fuertes desde este viernes

A partir de la tarde de este viernes, rige una alerta amarilla por viento para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

En las zonas bajo alerta, los vientos serán inicialmente del sector norte, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas superiores a 75 km/h. El viento rotará hacia el sector sur durante la madrugada del sábado 3 de octubre.

La alerta también alcanza desde la mañana de este viernes y durante la tarde del sábado a sectores de la Puna de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Santa María y Puna de Tafí del Valle.

También hay alerta por nevadas en la Cordillera

Para la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y la Cordillera de Tinogasta, además de la alerta por viento, rige una alerta amarilla por nevadas, que se extiende desde este viernes hasta la tarde del domingo.

En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Además, se prevén nevadas de variada intensidad, con una acumulación estimada de entre 20 y 40 centímetros de nieve, aunque estos valores podrían ser superados localmente.

En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones ante la alerta

Ante la presencia de viento fuerte, se recomienda asegurar elementos que puedan ser desplazados, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En las zonas cordilleranas alcanzadas por la alerta por nevadas y viento, las condiciones pueden generar reducción de visibilidad y dificultades para la circulación, por lo que se recomienda extremar las precauciones.