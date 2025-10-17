El director de Riego, Javier Castro, aseguró en diálogo con Radio El Esquiú que los diques provinciales se encuentran en niveles aceptables, a pesar de que hace seis meses no se registran precipitaciones.viernes, 17 de octubre de 2025

Catamarca mantiene buenas reservas de agua pese a la falta de lluvias

El director de Administración de Riego, Javier Castro, informó que, pese a la sequía que afecta a Catamarca, los niveles de los diques se mantienen dentro de los parámetros normales, lo que permite abastecer tanto el consumo humano como la producción agrícola.

“Por medio de los aforos vamos controlando nuestros diques. En el caso de Las Pirquitas, estamos dos metros mejor que el año pasado para esta misma época, con una diferencia de vertedero de 13 metros. Eso nos permite cumplir con la demanda de agua potable y de riego”, explicó el funcionario.

Castro señaló que, aunque las cuencas no están produciendo tanta agua, la situación es estable si se compara con años anteriores. “Tenemos el dique Sumampa con caudal normal y trabajando con la campaña tabacalera sin inconvenientes. Dentro de este contexto de sequía, estamos bien, aunque si no llueve pronto, la situación puede complicarse”, advirtió.

Por último, Castro llamó a la concientización sobre el uso racional del agua, tanto en hogares como en la producción. “Si no se cuida el agua, no va a haber agua que nos alcance. Somos optimistas y esperamos buenas lluvias para las próximas semanas”, concluyó.